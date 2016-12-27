Несколько екатеринбуржцев лишили газа подъезд 9-этажки27 декабря 2016 в 13:14
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Без голубого топлива остались 54 квартиры.
АО "Екатеринбурггаз" разыскивает хозяев четырех квартир дома по улице Серафимы Дерябиной, 30. Специалистам необходимо попасть в помещения, чтобы проверить газовое оборудование. Заложниками ситуации стали дисциплинированные жильцы остальных 50 квартир подъезда.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, 19 декабря 2016 года в подъезде №6 при техническом обслуживании газопровод не выдержал опрессовку, что говорит о предполагаемой утечке газа. Однако установить источник опасности газовики не могут, поскольку доступ в квартиры №№ 313, 315, 316, 319 закрыт. Газоснабжение подъезда будет восстановлено только при 100% проверке газового оборудования во всех квартирах.
О проведении плановых работ управляющая компания "СУЭРЖ" была уведомлена своевременно, жителей дома информировали через объявления на подъездах. Графики техобслуживания также регулярно публикуются на сайте АО "Екатеринбурггаз". Бригада газовиков по данному адресу выезжает ежедневно.
Как пояснила "Уралинформбюро" начальник производственно-технического отдела УК "СУЭРЖ" Галина Донцова, четыре помещения на Серафимы Дерябиной, 30 (№№ 313, 315, 316, 319) давно пустуют. Со слов соседей, там никто не появляется. По всей видимости, чтобы вскрыть двери, придется подключать полицию и прокуратуру. Одна из квартир муниципальная, относится к маневренному фонду, и сейчас управляющая компания пытается выйти на нанимателя через официальные структуры. Собственников трех других квартир найти не удалось.
Стоит напомнить, что в декабре 2016 года в России введена административная ответственность за недопуск специалистов к проведению техобслуживания газового оборудования.
АО "Екатеринбурггаз" просит владельцев указанных квартир или тех, кто знает об их местонахождении, обращаться по телефонам: (343) 272-39-29, 272-39-27, 272-39-24 либо в управляющую компанию "СУЭРЖ".
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