В екатеринбургском метро останется 2 состава27 декабря 2016 в 12:53
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54 вагона из 62 доживают свой век.
К 2020 году в екатеринбургском метрополитене останется 2 состава, если не найдутся деньги на обновление парка, заявил "Уралинформбюро" главный инженер метрополитена Андрей Панаиотиди.
В данный момент в парке 62 вагона, 54 из которых произведены в 1989 году. "Срок службы последних истекает в 2020 году. Средств на обновление парка нет. Вопрос сейчас обсуждается с администрацией города, но если выхода найдено не будет, на линии останется 2 состава", - сказал Панаиотиди. По его словам, стоимость одного подвижного вагона достигает 49 миллионов рублей, головного – 59 миллионов.
По расчетам метрополитена, себестоимость одной поездки в подземке достигла 29 рублей. При этом, с учетом льготников и пассажиров с ЕКартами, в среднем с горожанина взимается 21 рубль. Убытки планируется частично покрыть за счет повышения тарифа до 35 рублей. Именно такая цифра была заявлена в Региональную энергетическую комиссию. Вопрос о повышении тарифа будет решен 28 декабря 2016 года.
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