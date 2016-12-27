Старт – в 2020 году.

Китай намерен отправить свой первый зонд на орбиту Марса в 2020 году. Планы изложены в докладе о космической деятельности страны, опубликованном в СМИ.

Поднебесная ставит целью начать изучение Красной планеты, освоить ключевые технологии по выходу на орбиту, посадке и исследованию поверхности. Более того – собирается доставлять на Землю образцы грунта и фрагменты астероидов, а параллельно заниматься Юпитером.

Также в ближайшие пять лет должны участиться запуски тяжелых ракет, передает "Уралинформбюро". КНР будет совершенствовать базу данных о космическом мусоре и обмениваться информацией с другими странами, чтобы совместно защищать от обломков космические корабли.