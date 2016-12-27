Екатеринбургский метрополитен проиграл битву за рекламу27 декабря 2016 в 13:45
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В суде.
Екатеринбургский метрополитен не смог отстоять законность размещения рекламы в подземке. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность договоров, заключенных между ЕМУП и ООО "Метро 2000", передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что в конце сентября 2016 года свердловский арбитраж удовлетворил требования ФАС о признании договора от сентября 2008 года незаконным - он был заключен без проведения торгов, как это положено муниципальному предприятию. ФАС настаивало также на расторжении подобного договора с ООО "Рекламное агентство "М2", однако позже служба отказалась от этих требований.
Метрополитен и "Метро 2000", размещающее рекламу на стенах и вагонах подземки, обжаловали решение суда, однако оно было оставлено без изменения.
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