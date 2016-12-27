С подарками.

В прошедшие выходные в Екатеринбурге сразу в четырех дворах Верх-Исетского района начали с размахом праздновать приближающийся Новый 2017 год. Поздравить и развлечь жителей пришли Дедушка Мороз, Снегурочка и символ наступающего года Петух. Сказочные герои провели конкурсы и раздали сладкие подарки детям.

"Новогодние праздники во дворах жилого фонда стали традиционным и по-настоящему ожидаемым событием для наших жителей, - рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь УК "Верх-Исетская" Ксения Башкирцева. - В этот раз мы устроили праздники во дворах на Белореченской, Опалихинской, Крауля и в поселке Медном. Помимо новогоднего сказочного представления, мы приготовили для жителей необычные развлечения: все желающие на площадке праздника смогли прокатиться на настоящем пони или сыграть в "Гигантский баскетбол".

Звуки новогодних песен не оставили местных жителей равнодушными: к дворовым елкам пришли десятки семей Верх-Исетского района.

"Если честно, до сегодняшнего дня у меня даже не было новогоднего настроения. Но сегодня увидела из окна, как зажглась гирлянда на ёлке, услышала, как ребята во дворе кричат, встречают Деда Мороза, и на душе как-то само собой потеплело. Не выдержала, оделась и вышла во двор к людям, к празднику", - поделилась впечатлениями жительница Верх-Исетского района Светлана Иванова.

К слову, специалисты управляющей компании не только организовывали праздник, но и сами участвовали в играх и конкурсах, а также водили хороводы вокруг елки вместе с жителями.

"Праздник очень понравился! Понравились и ведущие, и развлекательная программа для ребят, и то, что подготовили подарки для них. Но главное - то, что этот праздник объединил нас, самих жителей. Когда сейчас такое бывает, чтобы жильцы всего двора собрались вместе? А тут и пообщались друг с другом, новости какие-то узнали, и даже познакомились наконец-то с новым соседом!" - рассказала жительница Верх-Исетского района Ирина Васильевна.