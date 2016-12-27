В каждой десятой семье дарят деньги.

В этом году россияне потратят на новогодние подарки детям в среднем 4300 рублей на одного ребенка. Это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

66% опрошенных собираются купить несколько подарков (для вручения в детском саду или школе, секции, кружке). Выбор почти половины родителей пал на развивающие игры и наборы для творчества. 37% раскошелятся на игрушки, 21% - на технику и электронику, 9% подарят деньги.

Чтобы вызнать новогодние желания своих чад, 37% родителей просят написать письмо Деду Морозу. Почти треть спрашивает напрямую, а 4% предлагают выбрать из предложенных вариантов. 45% предпочитают сделать сюрприз, сообщили "Уралинформбюро" в PR-департаменте Mail.Ru Group, где провели исследование.