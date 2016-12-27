×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Траты на новогодние подарки детям выросли в 1,5 раза27 декабря 2016 в 19:07

  • Текст

В каждой десятой семье дарят деньги.

В этом году россияне потратят на новогодние подарки детям в среднем 4300 рублей на одного ребенка. Это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

66% опрошенных собираются купить несколько подарков (для вручения в детском саду или школе, секции, кружке). Выбор почти половины родителей пал на развивающие игры и наборы для творчества. 37% раскошелятся на игрушки, 21% - на технику и электронику, 9% подарят деньги.

Чтобы вызнать новогодние желания своих чад, 37% родителей просят написать письмо Деду Морозу. Почти треть спрашивает напрямую, а 4% предлагают выбрать из предложенных вариантов. 45% предпочитают сделать сюрприз, сообщили "Уралинформбюро" в PR-департаменте Mail.Ru Group, где провели исследование.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Ученые вычислили главный новогодний подарок

Система Orphus