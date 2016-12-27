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"Ночные волки" прокатают 3 бюджетных миллиона27 декабря 2016 в 15:59

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Во укрепление веры.

Межрегиональная общественная организация "Русские Мотоциклисты", более известная как байк-клуб "Ночные волки", победила в конкурсе президентских грантов, сообщает "Уралинформбюро".

Байкеры, во главе которых стоит Александр Залдостанов по прозвищу Хирург, получили 3,1 миллиона рублей на реализацию проекта "Славянский мир". Он в числе прочего предполагает многокилометровые пробеги и паломничества по России и славянским странам, задача которых "сплотить христиан вокруг родной веры".

"Сегодня идет информационная, а порою и реальная война, где цель закулисных "кукловодов" - православная вера, христианство и славянский мир, веками не дающие покоя заморским деятелям, задача которых разделить единый народ путем войн, интриг, фальсификации истории и ее фактов", - значится в описании проекта.

Всего на соискание грантов было подано 4 634 заявки, из них отобрано 375.

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