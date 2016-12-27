Зеленую Рощу профинансируют по остаточному принципу27 декабря 2016 в 16:01
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Если удастся сэкономить.
В бюджете Екатеринбурга на 2017 год не зарезервировано средств на разработку проекта благоустройства парка Зеленая Роща, сообщает "Уралинформбюро". При этом конкурс по выбору подрядчика обещают провести в срок.
Как объяснила депутатам гордумы при утверждении бюджета-2017 начальник департамента финансов мэрии Екатерина Турунцева, на это планируется направить деньги, сэкономленные по другим статьям расходов.
Решение о благоустройстве парка гордума Екатеринбурга приняла летом 2016 года. По предварительной оценке, на разработку проекта требуется 4 миллиона рублей, а на саму реконструкцию, намеченную на 2018 год, – 250 миллионов. Частично затраты предполагается переложить на плечи собственников близлежащих земельных участков.
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