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Екатеринбуржцам приходится ждать скорую по 6 часов27 декабря 2016 в 16:23

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Даже если болен ребенок.

Среди жителей Екатеринбурга растет недовольство работой неотложки. Как рассказала "Уралинформбюро" горожанка, она вызвала скорую для 9-летнего сына вечером 26 декабря 2016 года. Мальчик кричал от боли в животе, началась сильная рвота. Обезболивать при таких симптомах нельзя, чтобы правильно поставить диагноз.

После двух часов ожидания женщина позвонила диспетчеру, в ответ услышала, что машина к ним еще не выехала – ожидание доходит до 6 часов. Родители решили отменить вызов и в крайнем случае самим мчаться в больницу.

В городском управлении здравоохранения "Уралинформбюро" пояснили, что диспетчеры задают вопросы по особому алгоритму, определяя, есть ли риск для жизни пациента. "Данный случай, скорее всего, не был экстренным, ребенку ничего не угрожало. Если мать считает иначе, она может обратиться к нам лично и написать жалобу, оставить сообщение на нашем сайте. Нужно разбираться индивидуально – поднимать запись разговора, беседовать с участниками ситуации".

Служба скорой помощи в последнее время перегружена, подчеркнули в горздраве. Треть заявок поступает не по адресу: горожане звонят при ОРВИ, обострении хронических болезней. Между тем сейчас в районных поликлиниках открылись отделения неотложной помощи, куда можно обратиться до 9 часов вечера.

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