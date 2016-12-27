В Якутии живодеры на грузовиках задавили медведя27 декабря 2016 в 16:39
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И добивали железным прутом.
Интернет-пользователей шокировало видео из Якутии, где неизвестные с особой жестокостью убивают медведя. Сначала несколько человек преследуют животное на двух грузовиках под радостные крики "Дави! Дави его!". Одна из машин настигает косолапого и несколько раз переезжает его. Но медведь выжил. Тогда мужчины зажимают его между двух автомобилей и со словом "Забивай!" собираются пустить в ход металлический прут. Выжил ли медведь после таких зверств, неизвестно.
К разбирательствам уже подключилась прокуратура Якутии - проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. Если вина неизвестных будет доказана, им грозит до двух лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.
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Как не понимают, что медведю больно. Он такой же, как мы. Или взяли пример с переездом на медведей на легковой отщепенцами с Сибири? Я хрупкая женщина, но дайти мне этих живодеров на растерзание. Конечно их начальство их будет защищать. Скажут, что они хорошие работники. Их,- и с Якутии и с Сибири обязательно надо очень строго наказать. Фира.ответить
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