И добивали железным прутом.

Интернет-пользователей шокировало видео из Якутии, где неизвестные с особой жестокостью убивают медведя. Сначала несколько человек преследуют животное на двух грузовиках под радостные крики "Дави! Дави его!". Одна из машин настигает косолапого и несколько раз переезжает его. Но медведь выжил. Тогда мужчины зажимают его между двух автомобилей и со словом "Забивай!" собираются пустить в ход металлический прут. Выжил ли медведь после таких зверств, неизвестно.

К разбирательствам уже подключилась прокуратура Якутии - проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. Если вина неизвестных будет доказана, им грозит до двух лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.