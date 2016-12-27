Если доведет планы до конца.

Авиакомпания "Победа" получила допуск на выполнение полетов из Екатеринбурга в Гоа. Документ, опубликованный на сайте Росавиации, разрешает перевозчику летать в индийский штат раз в неделю.

Если "Победа" примет решение о начале полетов, то она станет третьей авиакомпанией на этом маршруте.

Сейчас из уральской столицы на Гоа летают чартеры Azur Air и Royal Flight, передает "Уралинформбюро".