Минтранс РФ добрался до перевозчиков.

Министерство транспорта России отреагировало на участившиеся в Екатеринбурге случаи высадки детей из автобусов на мороз.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, из Москвы пришла телеграмма, где перевозчикам рекомендовано не выгонять школьников без билета на улицу.

"В последнее время участились случаи высадки из транспортных средств общего пользования детей, не оплачивающих проезд. В соответствии со статьей 14 Гражданского кодекса РФ допускается самозащита гражданских прав, при этом способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Представляется, что высадка детей в условиях низких температур, как самозащита гражданских прав перевозчиков на получение платы за проезд, не является соразмерной нарушению", - говорится в сообщении.

В последнее время кондукторы в Екатеринбурге то и дело высаживали школьников на мороз. В ноябре в минус 20 из автобуса №18 выгнали 9-летнюю девочку. Это обернулось уголовным делом. Также следователи проверяют информацию об аналогичном случае с первоклассником в автобусе №5, произошедшем 15 декабря. Буквально на следующий день кондуктор трамвая №1 выставила на холод 10-летнего мальчика.