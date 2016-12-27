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Взбесившийся алабай набросился на тюменца и загрыз стаю собак27 декабря 2016 в 17:15

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Его пришлось унимать полиции.

Озлобленная собака в Тюмени набросилась на прохожего и растерзала несколько бродячих псов. Сообщения об этом появились в городских группах в соцсетях.

26 декабря 2016 года около Дома обороны алабай сначала напал на мужчину, но тот успел закрыться в своем автомобиле. Пес некоторое время кружил у машины, после чего переключился на стаю бездомных животных. По словам очевидцев, собаки были мирные, их прикармливали работники из ближайшего здания. Они же с палками в руках пытались остановить алабая, но собака не унималась.

Одного пса она загрызла на смерть. Другого пришлось усыпить в больнице – убегая, он попал под автомобиль. Еще одного щенка отвезли на лечение, две взрослые собаки с серьезными ранами убежали, возможно, они тоже скончались, передает "Уралинформбюро".

На место ЧП прибыли полицейские и скрутили взбесившегося пса. Где он сейчас, неизвестно.

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