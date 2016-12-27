Все равнодушно проезжали мимо.

Школьник из южноуральского села Сыростан едва не лишился рук и ног, проведя на сильном морозе около 10 часов. Как рассказали "Уралинформбюро" в министерстве здравоохранения Челябинской области, 10 декабря 12-летний мальчик возвращался из школы в Миассе. Он сел не на тот автобус, поэтому вышел в поселке Алтаян и до дома решил добираться пешком. Мальчик шел по обочине, но ни один водитель не остановился помочь ему.

До родного села школьник добрался только около полуночи. Мальчика уже искали родные и полиция. Его тут же на скорой отправили в больницу Миасса. Там врачи диагностировали серьезное обморожение, чудом удалось избежать ампутации рук и ног. Сейчас ребенка готовят к выписке.