Уральский школьник чуть не стал инвалидом после 10 часов на морозе27 декабря 2016 в 18:00
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Все равнодушно проезжали мимо.
Школьник из южноуральского села Сыростан едва не лишился рук и ног, проведя на сильном морозе около 10 часов. Как рассказали "Уралинформбюро" в министерстве здравоохранения Челябинской области, 10 декабря 12-летний мальчик возвращался из школы в Миассе. Он сел не на тот автобус, поэтому вышел в поселке Алтаян и до дома решил добираться пешком. Мальчик шел по обочине, но ни один водитель не остановился помочь ему.
До родного села школьник добрался только около полуночи. Мальчика уже искали родные и полиция. Его тут же на скорой отправили в больницу Миасса. Там врачи диагностировали серьезное обморожение, чудом удалось избежать ампутации рук и ног. Сейчас ребенка готовят к выписке.
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