Танко-артиллерийского.

Замначальника ансамбля песни и пляски имени Александрова Андрей Сонников, летевший роковым рейсом Ту-154, - выпускник Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища.

А.Сонникову было 50 лет. В юности он жил в столице Урала, где закончил школу и альма-матер, передает "Уралинформбюро".

Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря 2016 года. Борт направлялся из Сочи в сирийскую Латакию на новогодний концерт. Погибли 92 человека, в том числе худрук ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, врач Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

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