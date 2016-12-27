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Валокордин и йод будут выдавать по рецепту с марта27 декабря 2016 в 18:17

Если чиновники не передумают.

Валокордин будет продаваться по рецепту со второго квартала 2017 года. Соответствующее решение должно быть принято в начале года, сообщил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

По его словам, сейчас обсуждается, нужно ли включать в список рецептурных препаратов также йод, зеленку и ряд других препаратов. "Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения - однозначно", - цитируют Хлопонина федеральные СМИ, передает "Уралинформбюро".

Ужесточить правила выдачи препаратов решено после массового отравления жителей Иркутска "Боярышником".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
дурдом? 27 декабря 2016 в 18:21

Совсем с ума съехали? Пьяницы валокордин, йод и зеленку не пьют.

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