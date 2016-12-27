Если чиновники не передумают.

Валокордин будет продаваться по рецепту со второго квартала 2017 года. Соответствующее решение должно быть принято в начале года, сообщил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.



По его словам, сейчас обсуждается, нужно ли включать в список рецептурных препаратов также йод, зеленку и ряд других препаратов. "Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения - однозначно", - цитируют Хлопонина федеральные СМИ, передает "Уралинформбюро".

Ужесточить правила выдачи препаратов решено после массового отравления жителей Иркутска "Боярышником".