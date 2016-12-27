Екатеринбург попал в российский новогодний топ27 декабря 2016 в 19:15
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Наряду со столицей и Казанью.
Ледовый городок Екатеринбурга попал в рейтинг самых интересных мест для новогодних гуляний в России. Топ составил сервис BlaBlaCar. В списке безусловно оказались главные новогодние ярмарки в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле, а также сказочный городок в Казани, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Ледовый городок в столице Урала откроют 29 декабря. В этом году темой новогоднего оформления стало творчество Корнея Чуковского – в наступающем году исполнится 135 лет со дня рождения писателя. Кроме традиционных горок и скульптур, гостей порадуют товары уральских мастеров. Каждый вечер на сцене будут выступать артисты.
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