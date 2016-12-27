Наряду со столицей и Казанью.

Ледовый городок Екатеринбурга попал в рейтинг самых интересных мест для новогодних гуляний в России. Топ составил сервис BlaBlaCar. В списке безусловно оказались главные новогодние ярмарки в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле, а также сказочный городок в Казани, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Ледовый городок в столице Урала откроют 29 декабря. В этом году темой новогоднего оформления стало творчество Корнея Чуковского – в наступающем году исполнится 135 лет со дня рождения писателя. Кроме традиционных горок и скульптур, гостей порадуют товары уральских мастеров. Каждый вечер на сцене будут выступать артисты.