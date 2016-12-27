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Екатеринбуржцам разошлют шрафы за неоплаченную парковку27 декабря 2016 в 18:42

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Уже в январе.

Штрафы за неоплаченную парковку в центре Екатеринбурга автомобилисты получат в январе 2017 года, заявил председатель комитета по транспорту мэрии Игорь Федотов.

Фиксировать нарушения будет "Городская служба автопарковок". Затем чиновники направят запрос в ГИБДД, чтобы получить сведения о нарушителях. После этого материалы рассмотрят специалисты административной комиссии, которая выпишет штраф, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что паркоматы в центре уральской столицы появились еще в 2014 году. Однако система, по сути, не работает до сих пор. Мэрия хотела взвалить обязанности по ловле недобросовестных автомобилистов на инспекторов ГИБДД. Однако те открестились, поскольку в КоАП отсутствует статья о штрафах за неоплаченную парковку.

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