За неделю заболели 38 000 человек.

Грипп и ОРВИ валят с ног все больше свердловчан. За последнюю неделю уровень заболеваемости в области вырос на 11%, а в Екатеринбурге – на 16%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В столице Урала показатель выше среднеобластного на 45% - эпидпорог превышен среди граждан всех возрастов. Уровень заболеваемости столь же высок в Ирбите, Свободном, Режевском, Волчанском и Верхнесалдинском городских округах.