Эпидемия гриппа на Среднем Урале набирает обороты27 декабря 2016 в 19:00
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За неделю заболели 38 000 человек.
Грипп и ОРВИ валят с ног все больше свердловчан. За последнюю неделю уровень заболеваемости в области вырос на 11%, а в Екатеринбурге – на 16%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В столице Урала показатель выше среднеобластного на 45% - эпидпорог превышен среди граждан всех возрастов. Уровень заболеваемости столь же высок в Ирбите, Свободном, Режевском, Волчанском и Верхнесалдинском городских округах.
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