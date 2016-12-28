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Россияне набрали секс-игрушек к Новому году28 декабря 2016 в 09:23

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Спрос вырос на треть.

Россияне перед праздниками закупились секс-игрушками в интернет-магазинах, свидетельствуют результаты исследования аналитиков сервиса "Яндекс.Деньги". В декабре 2016 года спрос на товары для утех вырос на треть по сравнению с ноябрем.

Также резко выросли продажи косметики и парфюмерии – в 2,7 раза, ювелирных украшений – 2,5 раза. В полтора раза в преддверии праздников увеличился спрос на детские товары.

Россияне также стали чаще покупать в Интернете одежду и обувь (+22%), аксессуары и бижутерию (+40%), товары для дома и сада (+10%), передает "Уралинформбюро".

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