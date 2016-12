Вымирающий вид надо спасать.

Зоологи из Лондона высчитали, что на планете осталось всего 7 100 гепардов. Популяция сократилась на 91%, а ареал их обитания стал меньше на 98%. Заметнее всего кошачье "население" уменьшилось в Азии – на территории Ирана их насчитывается всего 40. Результаты исследования ученые опубликовали на страницах Proceedings of the National Academy of Sciences.

Они призвали ООН, страны Африки и Иран принять меры для сохранения вымирающего вида, передает "Уралинформбюро".