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Популяция гепардов сократилась на 91%28 декабря 2016 в 10:56

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Вымирающий вид надо спасать.

Зоологи из Лондона высчитали, что на планете осталось всего 7 100 гепардов. Популяция сократилась на 91%, а ареал их обитания стал меньше на 98%. Заметнее всего кошачье "население" уменьшилось в Азии – на территории Ирана их насчитывается всего 40. Результаты исследования ученые опубликовали на страницах Proceedings of the National Academy of Sciences.

Они призвали ООН, страны Африки и Иран принять меры для сохранения вымирающего вида, передает "Уралинформбюро".

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