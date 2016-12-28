Россиян атакует новая разновидность ВИЧ28 декабря 2016 в 10:05
- Текст
Гибрид двух штаммов.
В России в результате смешения двух штаммов появился новый вирус иммунодефицита человека, заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии имени Ивановского Эдуард Карамов.
"У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной, чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG... Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей", - цитирует Э.Карамова ТАСС.
Стоит отметить, что Екатеринбург остается одним из самых неблагополучных городов в плане ВИЧ. По последним данным, вирусом заражен каждый 50 житель столицы Урала, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
30 декабря 2016 в 12:02
"РН-Пурнефтегаз" сэкономил более 425 миллионов рублей
В рамках программы энергосбережения.29 декабря 2016 в 13:54
Суд отпустил Новикова на свободу
Залог не понадобился.28 декабря 2016 в 17:53
"РН-Пурнефтегаз" раздал награды за высокую культуру производства
Отмечены 12 сотрудников.28 декабря 2016 в 16:32
Екатеринбуржцы без счетчиков будут платить за коммуналку больше
С Нового года.28 декабря 2016 в 16:17
Читаем в Новый год!
Дижестив от "Уралинформбюро".28 декабря 2016 в 16:16
Вспомнить всё - 2016
Шестнадцать мгновений уходящего года...28 декабря 2016 в 16:15
Региональным депутатам-прогульщикам придумали наказание
Проект рассмотрит Госдума РФ.28 декабря 2016 в 16:13
В Соликамске посетителям кафе угрожали пистолетом с кислотой
И ножом.28 декабря 2016 в 16:06
Новоуральский суд возобновит рассмотрение дела экс-управляющего "АМУРа"
29 декабря.28 декабря 2016 в 16:00
В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу
Металлолома.28 декабря 2016 в 15:58
Низкие зарплаты заставили россиян забыть о политических играх
На международной арене.28 декабря 2016 в 15:56
Екатеринбуржец сорвался с 8 этажа
На Сортировке.28 декабря 2016 в 15:56
На выборы президента РФ уйдет 14,9 миллиарда рублей
Кампания начнется после праздников.28 декабря 2016 в 15:38
Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla
С пробегом.28 декабря 2016 в 15:30
В пермском автобусе засекли пассажира в одних трусах
И шапке.
-
15 июля 2016 в 17:31
Россия обогнала Африку по ВИЧ
Темпы роста заболеваемости пугают.30 июня 2016 в 16:01
Слуцкий распрощался с российской сборной
Официально.02 февраля 2016 в 12:29
Свет в конце туннеля: Улюкаев заговорил о росте экономики РФ
Умеренном.29 ноября 2013 в 11:14
Ученые открыли "молниеносный" штамм ВИЧ
Он быстрее других приводит к СПИДу.20 ноября 2013 в 09:49
Российские ученые создали лекарство от СПИДа
Сейчас оно проходит клинические испытания.16 октября 2013 в 10:31
Мигрантам запретят высылать деньги из России
Их семьи рискуют остаться без "копейки".
Ещё в сюжете «Эпидемия ВИЧ»
Главные новости
- 28 декабря 2016 в 16:17Читаем в Новый год!
- 28 декабря 2016 в 15:26Если бы я был Дедом Морозом
- 28 декабря 2016 в 14:28Следователи обнаружили в МУГИСО новую коррупционную схему
- 28 декабря 2016 в 13:39Шоу-масс гоу вон!
- 28 декабря 2016 в 13:25В Екатеринбурге отменили январское повышение тарифов на проезд
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.