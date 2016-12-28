Гибрид двух штаммов.

В России в результате смешения двух штаммов появился новый вирус иммунодефицита человека, заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии имени Ивановского Эдуард Карамов.

"У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной, чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG... Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей", - цитирует Э.Карамова ТАСС.

Стоит отметить, что Екатеринбург остается одним из самых неблагополучных городов в плане ВИЧ. По последним данным, вирусом заражен каждый 50 житель столицы Урала, передает "Уралинформбюро".