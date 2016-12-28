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Россияне променяли "ящик" на гаджеты28 декабря 2016 в 12:23

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Но не доверяют никому.

В 2016 году россияне больше черпали информацию из Интернета, нежели с телевидения.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитические материалы Deloitte, владельцы смартфонов стали проводить в Сети в день на 18 минут больше. А телезрители уменьшили время просмотра передач на 7 минут в день.

В целом эксперты отмечают рост медиапотребления в 2016 году на 6%. В основном это произошло за счет старших возрастных групп.

При этом оба источника информации потеряли доверие по сравнению с прошлым годом, передает "Уралинформбюро". Так, в 2015 году индекс доверия к интернет-ресурсам составил 40%, в 2016 году - 35%, а к телевидению - 29% и 28% соответственно. Индекс доверия к радио сохранился на прежнем уровне - 2%, к газетам - вырос с 2% до 3%, к журналам - с 0% до 1%.

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