Но не доверяют никому.

В 2016 году россияне больше черпали информацию из Интернета, нежели с телевидения.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитические материалы Deloitte, владельцы смартфонов стали проводить в Сети в день на 18 минут больше. А телезрители уменьшили время просмотра передач на 7 минут в день.

В целом эксперты отмечают рост медиапотребления в 2016 году на 6%. В основном это произошло за счет старших возрастных групп.

При этом оба источника информации потеряли доверие по сравнению с прошлым годом, передает "Уралинформбюро". Так, в 2015 году индекс доверия к интернет-ресурсам составил 40%, в 2016 году - 35%, а к телевидению - 29% и 28% соответственно. Индекс доверия к радио сохранился на прежнем уровне - 2%, к газетам - вырос с 2% до 3%, к журналам - с 0% до 1%.