Но счастье будет недолгим.

По всему Уралу в новогоднюю ночь обещают хорошую погоду. По данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге и Тюмени ожидается минус 9. В Челябинске и Кургане будет на пару градусов холоднее, а вот в Перми - всего минус 7.

Даже в Югре и на Ямале новогодняя ночь будет мягкой - минус 14, хотя не так давно столбики термометров падали ниже минус 50.

Однако теплая зима задержится не на все каникулы. Согласно данным сайта gismeteo.ru, практически во всех регионах УрФО 5 января ударят морозы, сообщает "Уралинформбюро".

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