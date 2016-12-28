Новогодняя ночь подарит уральцам хорошую погоду28 декабря 2016 в 11:41
- Текст
Но счастье будет недолгим.
По всему Уралу в новогоднюю ночь обещают хорошую погоду. По данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге и Тюмени ожидается минус 9. В Челябинске и Кургане будет на пару градусов холоднее, а вот в Перми - всего минус 7.
Даже в Югре и на Ямале новогодняя ночь будет мягкой - минус 14, хотя не так давно столбики термометров падали ниже минус 50.
Однако теплая зима задержится не на все каникулы. Согласно данным сайта gismeteo.ru, практически во всех регионах УрФО 5 января ударят морозы, сообщает "Уралинформбюро".
Ранее по теме:
Предновогодняя неделя порадует екатеринбуржцев погодой
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
30 декабря 2016 в 12:02
"РН-Пурнефтегаз" сэкономил более 425 миллионов рублей
В рамках программы энергосбережения.29 декабря 2016 в 13:54
Суд отпустил Новикова на свободу
Залог не понадобился.28 декабря 2016 в 17:53
"РН-Пурнефтегаз" раздал награды за высокую культуру производства
Отмечены 12 сотрудников.28 декабря 2016 в 16:32
Екатеринбуржцы без счетчиков будут платить за коммуналку больше
С Нового года.28 декабря 2016 в 16:17
Читаем в Новый год!
Дижестив от "Уралинформбюро".28 декабря 2016 в 16:16
Вспомнить всё - 2016
Шестнадцать мгновений уходящего года...28 декабря 2016 в 16:15
Региональным депутатам-прогульщикам придумали наказание
Проект рассмотрит Госдума РФ.28 декабря 2016 в 16:13
В Соликамске посетителям кафе угрожали пистолетом с кислотой
И ножом.28 декабря 2016 в 16:06
Новоуральский суд возобновит рассмотрение дела экс-управляющего "АМУРа"
29 декабря.28 декабря 2016 в 16:00
В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу
Металлолома.28 декабря 2016 в 15:58
Низкие зарплаты заставили россиян забыть о политических играх
На международной арене.28 декабря 2016 в 15:56
Екатеринбуржец сорвался с 8 этажа
На Сортировке.28 декабря 2016 в 15:56
На выборы президента РФ уйдет 14,9 миллиарда рублей
Кампания начнется после праздников.28 декабря 2016 в 15:38
Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla
С пробегом.28 декабря 2016 в 15:30
В пермском автобусе засекли пассажира в одних трусах
И шапке.
-
20 декабря 2016 в 13:26
На уральские морозы не хватает градусников
Термометр зашкаливает за минус 55.23 декабря 2016 в 13:43
Предновогодняя неделя порадует екатеринбуржцев погодой
Морозы отступили.13 сентября 2016 в 12:17
Екатеринбург стал лидером по росту зарплат
Можно рассчитывать на 35 тысяч.31 августа 2016 в 11:34
День знаний в Екатеринбурге выдастся теплым и сухим
Воздух прогреется до 26 градусов.15 августа 2016 в 12:08
Август подарит Екатеринбургу еще неделю жары
Под 30.08 августа 2016 в 10:32
Знойный август: жара прописалась в Екатеринбурге
Столбик термометра не опустится ниже 28.25 июля 2016 в 11:18
Теплая погода задержится в Екатеринбурге
Но жары не будет.07 июля 2016 в 10:46
Екатеринбуржцев ждут знойные выходные
Воздух прогреется до плюс 30.04 июля 2016 в 09:56
Екатеринбуржцев ждет жаркая неделя
Без существенных осадков.14 июня 2016 в 10:23
Екатеринбуржцев ждет теплая и сухая неделя
Днем до плюс 25.
Главные новости
- 28 декабря 2016 в 16:17Читаем в Новый год!
- 28 декабря 2016 в 15:26Если бы я был Дедом Морозом
- 28 декабря 2016 в 14:28Следователи обнаружили в МУГИСО новую коррупционную схему
- 28 декабря 2016 в 13:39Шоу-масс гоу вон!
- 28 декабря 2016 в 13:25В Екатеринбурге отменили январское повышение тарифов на проезд
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.