В новогоднюю ночь пассажиров Кольцово освободят от долгов28 декабря 2016 в 12:30
- Текст
Чтобы они смогли уехать за рубеж.
28 декабря 2016 года в екатеринбургском аэропорту Кольцово организуют круглосуточный пост судебных приставов, где в течение 2 часов можно будет оплатить долги. Он будет функционировать до 9 января 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Благодаря этому неплательщики, попавшие в список невыездных, смогут улететь за границу. На данный момент в черном списке числится 40 000 свердловчан.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
30 декабря 2016 в 12:02
"РН-Пурнефтегаз" сэкономил более 425 миллионов рублей
В рамках программы энергосбережения.29 декабря 2016 в 13:54
Суд отпустил Новикова на свободу
Залог не понадобился.28 декабря 2016 в 17:53
"РН-Пурнефтегаз" раздал награды за высокую культуру производства
Отмечены 12 сотрудников.28 декабря 2016 в 16:32
Екатеринбуржцы без счетчиков будут платить за коммуналку больше
С Нового года.28 декабря 2016 в 16:17
Читаем в Новый год!
Дижестив от "Уралинформбюро".28 декабря 2016 в 16:16
Вспомнить всё - 2016
Шестнадцать мгновений уходящего года...28 декабря 2016 в 16:15
Региональным депутатам-прогульщикам придумали наказание
Проект рассмотрит Госдума РФ.28 декабря 2016 в 16:13
В Соликамске посетителям кафе угрожали пистолетом с кислотой
И ножом.28 декабря 2016 в 16:06
Новоуральский суд возобновит рассмотрение дела экс-управляющего "АМУРа"
29 декабря.28 декабря 2016 в 16:00
В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу
Металлолома.28 декабря 2016 в 15:58
Низкие зарплаты заставили россиян забыть о политических играх
На международной арене.28 декабря 2016 в 15:56
Екатеринбуржец сорвался с 8 этажа
На Сортировке.28 декабря 2016 в 15:56
На выборы президента РФ уйдет 14,9 миллиарда рублей
Кампания начнется после праздников.28 декабря 2016 в 15:38
Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla
С пробегом.28 декабря 2016 в 15:30
В пермском автобусе засекли пассажира в одних трусах
И шапке.
-
12 мая 2014 в 17:24
190 тысяч россиян оказались за "железным занавесом"
Из-за долгов.22 декабря 2016 в 18:31
Кольцово отправит больше 1000 новогодних рейсов
На 20% больше, чем в прошлом году.21 декабря 2016 в 02:53
Аэропорт Екатеринбурга закрыли из-за ЧП с самолетом Azur Air
Boeing не смог взлететь.28 ноября 2016 в 15:33
Уральцы "перезимуют" в Турции и Таиланде
Скучая по Египту.17 ноября 2016 в 18:50
В Кольцово эвакуировали 100 пассажиров
Зал ожидания заволокло дымом.11 ноября 2016 в 11:28
На екатеринбурженку повесили долги тезки из Амурской области
Ошибку исправлять не спешат.09 ноября 2016 в 17:32
Челябинский спорткомплекс арестовали из-за 6-миллионного долга
По арендным платежам.08 ноября 2016 в 12:16
В Кольцово приземлится Йоулупукки
Без оленей.27 октября 2016 в 17:30
Дорвались: екатеринбуржцы возместят Анталье потери зимой
Перерыва в летной программе не будет17 октября 2016 в 15:22
Замначальника таможни Кольцово обвиняется в получении взятки
В размере 20 тысяч.
Главные новости
- 28 декабря 2016 в 16:17Читаем в Новый год!
- 28 декабря 2016 в 15:26Если бы я был Дедом Морозом
- 28 декабря 2016 в 14:28Следователи обнаружили в МУГИСО новую коррупционную схему
- 28 декабря 2016 в 13:39Шоу-масс гоу вон!
- 28 декабря 2016 в 13:25В Екатеринбурге отменили январское повышение тарифов на проезд
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.