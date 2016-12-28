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В новогоднюю ночь пассажиров Кольцово освободят от долгов28 декабря 2016 в 12:30

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Чтобы они смогли уехать за рубеж.

28 декабря 2016 года в екатеринбургском аэропорту Кольцово организуют круглосуточный пост судебных приставов, где в течение 2 часов можно будет оплатить долги. Он будет функционировать до 9 января 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Благодаря этому неплательщики, попавшие в список невыездных, смогут улететь за границу. На данный момент в черном списке числится 40 000 свердловчан.

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