Чтобы они смогли уехать за рубеж.

28 декабря 2016 года в екатеринбургском аэропорту Кольцово организуют круглосуточный пост судебных приставов, где в течение 2 часов можно будет оплатить долги. Он будет функционировать до 9 января 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Благодаря этому неплательщики, попавшие в список невыездных, смогут улететь за границу. На данный момент в черном списке числится 40 000 свердловчан.