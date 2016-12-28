И 233 фрагмента самолета.

Спасатели нашли останки еще троих погибших при крушении Ту-154 Минобороны РФ. "Общее число обнаруженных тел достигло 15", - сообщает источник РИА Новости. Генетическая экспертиза останков будет проходить в Москве.

Также к настоящему моменту найдены 233 фрагмента разбившегося лайнера, передает "Уралинформбюро".

Ранее со дна Черного моря был поднят на поверхность один из бортовых самописцев. По данным СМИ, публикующих расшифровку последних секунд разговора пилотов, причиной падения могла стать проблема с закрылками.

Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря 2016 года. Лайнер должен был доставить ансамбль имени Александрова на выступление в Сирию. Также на борту находились журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков. Всего погибли 92 человека.