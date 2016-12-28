Корью заразились 79 свердловчан28 декабря 2016 в 14:58
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Подтвердились 4 новых случая.
Диагноз "корь" на сегодня поставлен 79 свердловчанам - подтвердились 4 новых случая. Подозрения на вирус сейчас у четырех человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.
На Среднем Урале все еще действуют профилактические меры: на массовые мероприятия вход без прививки запрещен так же, как в школы и детсады. Врачи пересматривают медотводы и прививают всех, входящих в группы риска. Медики предупреждают, что поставленные в детстве прививки перестают действовать после 35 лет.
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