В новогодние праздники екатеринбуржцы останутся без городской электрички28 декабря 2016 в 13:01
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Отменят и ряд пригородных рейсов.
На период с 1 по 8 января 2017 года в Екатеринбурге отменят городскую электричку. Кроме того, не будут курсировать пригородные поезда до аэропорта Кольцово и Кузино, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СвЖД.
1 января не будут ходить "Ласточки" от Нижнего Тагила до Екатеринбурга и обратно. 31 декабря и 2-8 января отменят только утренний рейс. 7 января для пассажиров, наоборот, организуют дополнительный рейс из Нижнего Тагила до Екатеринбурга - в 15.14 .
Помимо этого, в связи с прогнозируемым увеличением числа пассажиров 31 декабря и 2-6 января "Ласточка" Нижний Тагил - Екатеринбург будет курсировать сдвоенным составом из 10 вагонов.
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