Чиновники не пускают учеников в новое здание.

Школьники из деревни Маслово под Серовом обучаются в промерзающей избушке при 4 градусах тепла. Для них построили другую школу, но переехать туда нельзя – местные власти затянули бюрократические процедуры.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, еще весной 2015 года администрация Сосьвинского городского округа нашла для учеников подходящее здание и поручила его реконструировать. Подрядчик закончил работу с опозданием на год, в июне 2016-го.

Но чиновники заволокитили оформление документов на объект и землю, поэтому 1 сентября практически готовая школа открыться не смогла. Пять детей и 4 педагога ютятся в хибаре, где зуб на зуб не попадает, в чем убедились прокуроры. Огнетушителей там тоже не оказалось, при том что стены деревянные, а отопление печное.

Сосьвинскому управлению образования внесено представление, как и директору школы, который стал фигурантом двух административных дел – о нарушении санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований.