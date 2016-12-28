В школе под Серовом детей морозили при 4 градусах28 декабря 2016 в 13:07
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Чиновники не пускают учеников в новое здание.
Школьники из деревни Маслово под Серовом обучаются в промерзающей избушке при 4 градусах тепла. Для них построили другую школу, но переехать туда нельзя – местные власти затянули бюрократические процедуры.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, еще весной 2015 года администрация Сосьвинского городского округа нашла для учеников подходящее здание и поручила его реконструировать. Подрядчик закончил работу с опозданием на год, в июне 2016-го.
Но чиновники заволокитили оформление документов на объект и землю, поэтому 1 сентября практически готовая школа открыться не смогла. Пять детей и 4 педагога ютятся в хибаре, где зуб на зуб не попадает, в чем убедились прокуроры. Огнетушителей там тоже не оказалось, при том что стены деревянные, а отопление печное.
Сосьвинскому управлению образования внесено представление, как и директору школы, который стал фигурантом двух административных дел – о нарушении санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований.
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