Пока результаты "фантастические".

Об удачных клинических испытаниях первого российского лекарства от рака сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в интервью каналу "Россия 24". Это таргетный препарат, воздействующий точечно на ту или иную опухоль. Он вмешивается в работу конкретных молекул, необходимых для роста метастаз.

Сейчас проходит вторая фаза испытаний. По словам Скворцовой, средство "показало фантастический результат" в борьбе с онкологией.

В России от рака страдают примерно три миллиона человек. По данным Минздрава, за минувшие 10 лет число онкобольных выросло на 18%. Каждый год злокачественные опухоли обнаруживают у примерно 500 тысяч россиян, передает "Уралинформбюро".