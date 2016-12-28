×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге отменили январское повышение тарифов на проезд28 декабря 2016 в 13:25

  • Текст

Вопрос отложен.

В Екатеринбурге не будут повышать тарифы на проезд в общественном транспорте с 15 января 2017 года, как планировалось ранее.

Заседание в РЭК, намеченное на 28 декабря, перенесено на январь, сообщила "Уралинформбюро" директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук. Причины этого не озвучиваются. Если решение будет принято только после новогодних праздников, то поднять цены перевозчики смогут лишь в феврале. По правилам, они должны предупредить пассажиров о росте тарифов как минимум за две недели.

Стоит добавить, что рассмотрение вопроса о стоимости проезда откладывается уже во второй раз. МОАП и ЕТТУ требуют повысить стоимость билета до 32 рублей. Екатеринбургский метрополитен считает обоснованным тариф в 35 рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Ученые вычислили главный новогодний подарок

Система Orphus