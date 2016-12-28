В Екатеринбурге отменили январское повышение тарифов на проезд28 декабря 2016 в 13:25
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Вопрос отложен.
В Екатеринбурге не будут повышать тарифы на проезд в общественном транспорте с 15 января 2017 года, как планировалось ранее.
Заседание в РЭК, намеченное на 28 декабря, перенесено на январь, сообщила "Уралинформбюро" директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук. Причины этого не озвучиваются. Если решение будет принято только после новогодних праздников, то поднять цены перевозчики смогут лишь в феврале. По правилам, они должны предупредить пассажиров о росте тарифов как минимум за две недели.
Стоит добавить, что рассмотрение вопроса о стоимости проезда откладывается уже во второй раз. МОАП и ЕТТУ требуют повысить стоимость билета до 32 рублей. Екатеринбургский метрополитен считает обоснованным тариф в 35 рублей.
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