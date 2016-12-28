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Россияне будут летать в Израиль с двойной выгодой28 декабря 2016 в 14:33

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Рейсами "Уральских авиалиний".

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает продажу билетов на прямые рейсы в Тель-Авив из Санкт-Петербурга и Москвы (аэропорт Жуковский). Полеты будут выполняться с 19 марта 2017 года по четвергам и воскресеньям, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Минимальный тариф в одну сторону из Петербурга – 8 000 рублей, из Жуковского – 8 350 рублей (включено одно место багажа весом до 10 килограммов).

Расписание позволяет удачно комбинировать продолжительность поездки и направления. Например, можно отправиться в Тель-Авив на экскурсию, а завершить отдых на пляжном курорте Эйлата, откуда "Уральские авиалинии" возят пассажиров в обе российские столицы.

Билеты продаются на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 и в авиакассах.

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