В 2017 году.

Академический район Екатеринбурга в будущем году прирастет 105 тысячами квадратных метров жилья. Это больше, чем в 2016 году, на 5 тысяч "квадратов", сообщил "Уралинформбюро" генеральный директор "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.

"2016 год, благодаря поддержке государства, выдался неплохим. По сравнению с 2015 годом он был лучше. Это вселяет надежду на то, что мы хорошо войдем в 2017 год", - отметил он.

Несмотря на негативные тенденции на рынке, продажи жилья в Академическом выросли – 105 тысяч квадратных метров против 89,2 тысячи в 2015 году.

Вместе с тем, по словам Виктора Киселева, цена квартир в 2017 году подскочит. В первую очередь это связано с удорожанием строительных материалов. "Себестоимость строительства увеличивается. Ряд материалов в течение последних 2 лет дорожали. Таким образом, цена квадратного метра во вновь вводимых домах будет выше. В домах, которые были построены ранее, мы реализуем квартиры по старым ценам", - пояснил генеральный директор "РСГ-Академическое". Сейчас стоимость квадратного метра в "однушке" составляет 68 тысяч рублей, а в трехкомнатной квартире – 53 тысячи рублей.

Стоит отметить, что за 7 лет в Академическом было построено 100 домов, а численность населения района достигла 45 000 жителей.