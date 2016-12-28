Со дна моря поднят второй черный ящик Ту-15428 декабря 2016 в 14:49
- Текст
Дело за третьим.
Спасатели извлекли из воды второй из трех бортовых самописцев лайнера Ту-154, рухнувшего в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Запись первого черного ящика, поднятого ранее, уже расшифрована. Она свидетельствует о том, что самолет потерял управление из-за проблем с закрылками, а затем перешел в критический угол атаки.
К данному моменту на поверхность подняты 17 погибших и более 220 фрагментов тел. Основная часть останков перевезена в Москву для опознания и генетической экспертизы, передает "Уралинформбюро".
Авиакатастрофа, произошедшая утром 25 декабря 2016 года, унесла 92 жизни. На борту находились участники ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию на концерт для российских военных, журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.
Ранее по теме:
Расшифрована запись речевого самописца с рухнувшего Ту-154
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
30 декабря 2016 в 12:02
"РН-Пурнефтегаз" сэкономил более 425 миллионов рублей
В рамках программы энергосбережения.29 декабря 2016 в 13:54
Суд отпустил Новикова на свободу
Залог не понадобился.28 декабря 2016 в 17:53
"РН-Пурнефтегаз" раздал награды за высокую культуру производства
Отмечены 12 сотрудников.28 декабря 2016 в 16:32
Екатеринбуржцы без счетчиков будут платить за коммуналку больше
С Нового года.28 декабря 2016 в 16:17
Читаем в Новый год!
Дижестив от "Уралинформбюро".28 декабря 2016 в 16:16
Вспомнить всё - 2016
Шестнадцать мгновений уходящего года...28 декабря 2016 в 16:15
Региональным депутатам-прогульщикам придумали наказание
Проект рассмотрит Госдума РФ.28 декабря 2016 в 16:13
В Соликамске посетителям кафе угрожали пистолетом с кислотой
И ножом.28 декабря 2016 в 16:06
Новоуральский суд возобновит рассмотрение дела экс-управляющего "АМУРа"
29 декабря.28 декабря 2016 в 16:00
В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу
Металлолома.28 декабря 2016 в 15:58
Низкие зарплаты заставили россиян забыть о политических играх
На международной арене.28 декабря 2016 в 15:56
Екатеринбуржец сорвался с 8 этажа
На Сортировке.28 декабря 2016 в 15:56
На выборы президента РФ уйдет 14,9 миллиарда рублей
Кампания начнется после праздников.28 декабря 2016 в 15:38
Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla
С пробегом.28 декабря 2016 в 15:30
В пермском автобусе засекли пассажира в одних трусах
И шапке.
-
26 декабря 2016 в 19:44
Минобороны опровергло информацию о спасжилетах на пассажирах Ту-154
Работы на месте трагедии продолжаются.25 декабря 2016 в 11:37
Ту-154 с военными и музыкантами рухнул в Черное море
Самолет исчез с радаров.
Ещё в сюжете «Крушение Ту-154 над Черным морем»
Главные новости
- 28 декабря 2016 в 16:17Читаем в Новый год!
- 28 декабря 2016 в 15:26Если бы я был Дедом Морозом
- 28 декабря 2016 в 14:28Следователи обнаружили в МУГИСО новую коррупционную схему
- 28 декабря 2016 в 13:39Шоу-масс гоу вон!
- 28 декабря 2016 в 13:25В Екатеринбурге отменили январское повышение тарифов на проезд
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.