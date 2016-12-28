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Со дна моря поднят второй черный ящик Ту-15428 декабря 2016 в 14:49

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Дело за третьим.

Спасатели извлекли из воды второй из трех бортовых самописцев лайнера Ту-154, рухнувшего в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Запись первого черного ящика, поднятого ранее, уже расшифрована. Она свидетельствует о том, что самолет потерял управление из-за проблем с закрылками, а затем перешел в критический угол атаки.

К данному моменту на поверхность подняты 17 погибших и более 220 фрагментов тел. Основная часть останков перевезена в Москву для опознания и генетической экспертизы, передает "Уралинформбюро".

Авиакатастрофа, произошедшая утром 25 декабря 2016 года, унесла 92 жизни. На борту находились участники ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию на концерт для российских военных, журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

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