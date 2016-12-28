"РСГ-Академическое" добавит комнат в квартиры28 декабря 2016 в 15:10
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Рождаемость бьет рекорды.
В Академическом районе Екатеринбурга начнут строить 4-комнатные и 5-комнатные квартиры, сообщил "Уралинформбюро" генеральный директор "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.
"У нас каждый месяц рождается 150 ребятишек. Это очень высокие показатели. В связи с этим мы приняли решение строить 4-комнатные и 5-комнатные квартиры. Ведь 20% наших покупателей – это те, кто уже проживает в Академическом. Они расширяются", - пояснил Виктор Киселев.
Стоит отметить, что вопреки моде на квартиры-студии и "однушки" в 2016 году в Академическом большей популярностью пользовалось жилье с двумя и тремя комнатами.
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