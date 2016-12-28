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Низкие зарплаты заставили россиян забыть о политических играх28 декабря 2016 в 15:58

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На международной арене.

Жителей России больше всего волнуют низкие зарплаты, экономика страны в целом и здравоохранение. Таковы итоги опроса, проведенного в конце 2016 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает "Уралинформбюро".

Причем, если тема заработков за минувший год начала будоражить большее количество россиян (18% против 13% ранее), то рост цен, например, стал беспокоить меньше (13% против 20%).

Вместе с тем вопросы экономики в числе наиболее актуальных назвали представители всех социальных групп. В топ-3 проблем, по мнению женщин, также входят здравоохранение и низкие зарплаты. По версии мужчин – это низкие зарплаты и безработица.

"В последние два месяца опросы фиксируют повышение эмоциональной напряжённости в связи с проблемным фоном: россияне называют в полтора раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года. Сквозная проблема – снижение доходов населения – не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем, она, так или иначе, проявляется для россиян во многих сферах", - отмечает руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова.

При этом внешняя политика России в умах граждан стала куда менее значимой – в 2015 году о ней говорили 12% россиян, сейчас – лишь 4%.

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