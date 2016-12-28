И шапке.

В пермском автобусе №3 горожане сфотографировали пассажира, на котором из одежды были только трусы и шапка. О причинах зимнего эпатажа при минус 5 градусах гадают пользователи группы "ВКонтакте", где опубликован снимок, передает "Уралинформбюро".

Одна из версий гласит, что чудик совершил странную выходку на спор. Другие видят в нем любовника, сбежавшего от мужа своей подруги. Кто-то интересуется, где молодой человек держал деньги на проезд. Но самое большое недоумение вызвала шапка – точнее, ее уместность в комплекте с нижним бельем.