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В пермском автобусе засекли пассажира в одних трусах28 декабря 2016 в 15:30

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И шапке.

В пермском автобусе №3 горожане сфотографировали пассажира, на котором из одежды были только трусы и шапка. О причинах зимнего эпатажа при минус 5 градусах гадают пользователи группы "ВКонтакте", где опубликован снимок, передает "Уралинформбюро".

Одна из версий гласит, что чудик совершил странную выходку на спор. Другие видят в нем любовника, сбежавшего от мужа своей подруги. Кто-то интересуется, где молодой человек держал деньги на проезд. Но самое большое недоумение вызвала шапка – точнее, ее уместность в комплекте с нижним бельем.

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