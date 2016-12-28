Отмечены 12 сотрудников.

В ООО "РН-Пурнефтегаз" состоялось награждение победителей по итогам рейтингов линейных руководителей, мастеров добычи нефти и газа, супервайзеров и рейтинга по программе "Высокая культура производства".

Генеральный директор ООО "РН-Пурнефтегаз" Денис Худяков поблагодарил коллектив за плодотворную работу, увенчавшуюся выполнением плана на 2016 год, и вручил награды.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, в число лучших линейных руководителей ООО "РН-Пурнефтегаз" вошли начальники цеха технического обслуживания и ремонта трубопроводов №3 Александр Ребенчук и Рамиль Бикчурин, а также руководители ЦТОиРТ №1 УЭТ и цеха тепловодоснабжения №1 подразделения главного энергетика Святослав Гулаков и Олег Кулик.

В рейтинге мастеров по добыче нефти и газа третьим стал мастер цеха №3 Муслим Атаев, на втором месте оказался мастер цеха №1 Ришат Фархутдинов. Победу присудили мастеру цеха №1 Олегу Катаеву. В рейтинге супервайзеров по текущему и капитальному ремонту скважин Управления скважинных технологий и супервайзинга лучшими признаны Владислав Пустовалов, Игорь Буртнем и Алексей Асташов.

По итогам рейтинга "Высокая культура производства" за 4 квартал 2016 года сильнейшим стал цех технического обслуживания и ремонта трубопроводов №2. Переходящий знак вручили начальнику цеха Дмитрию Барашкину.

Также за особые достижения в труде при проведении работ по обустройству и запуску на дожимной насосной станции Северо-Тарасовского месторождения для организации сброса подтоварной воды благодарственное письмо получил начальник цеха подготовки и перекачки нефти Нафис Мухаметшин.