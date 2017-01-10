Россиянам светит полный запрет на продажу табака09 января в 08:37
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С 2033 года.
Всем россиянам, родившимся после 2014 года, могут запретить покупать табачные изделия даже по достижении совершеннолетия. Таков главный пункт антитабачной концепции, подготовленной Минздравом РФ, пишут "Известия".
Кроме того, предложено ввести полный запрет на курение в коммунальных квартирах, во всех видах общественного автотранспорта и на остановках, при оказании услуг по междугородным и международным пассажироперевозкам, а также в присутствии лиц, которые не хотят дышать дымом, вне зависимости от типа помещения. Цель – снизить к 2025 году уровень потребления табака до 25%, передает "Уралинформбюро".
Документ разослан по федеральным ведомствам, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС.
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прировняйте табак к наркотикам и все делаответить
Я не понимаю. В этой стране более чем достаточно других острых вопросов, которые будут на несколько порядков поважнее, чем курение. Неужели это то, о чем следует беспокоиться в первую очередь?ответить
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