Ее назвали "Penitentes".

Ученые нашли на Плутоне башню высотой 4,9 метра. Ландшафт вокруг нее напоминает земной. Снимки поверхности Плутона специалисты сделали с помощью аппарата New Horizons в 2015 году.

Исследователи дали башне название Penitentes, передает "Уралинформбюро".

Ряд ученых связывает ее происхождение с кристаллизацией фторида калия, который выпал из атмосферы Плутона при понижении температур. Другие говорят о том, что в ее составе - природный лед.