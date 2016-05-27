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На Плутоне нашли 5-метровую ледяную башню09 января в 09:20

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Ее назвали "Penitentes".

Ученые нашли на Плутоне башню высотой 4,9 метра. Ландшафт вокруг нее напоминает земной. Снимки поверхности Плутона специалисты сделали с помощью аппарата New Horizons в 2015 году.

Исследователи дали башне название Penitentes, передает "Уралинформбюро".

Ряд ученых связывает ее происхождение с кристаллизацией фторида калия, который выпал из атмосферы Плутона при понижении температур. Другие говорят о том, что в ее составе - природный лед.

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