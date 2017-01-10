К середине недели.

В Екатеринбург придет потепление. Сильные морозы отступят к середине недели, столбик термометра поднимется до минус 15 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

Днем 9 января 2017 года температура воздуха еще задержится на отметке минус 24 градуса, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метра в секунду.

Ночью 10 января подморозит до минус 28 градусов. Днем потеплеет до минус 19 градусов, без осадков.

Морозы заметно ослабнут днем 11 января – столбик термометра доберется до минус 15. Пройдет небольшой снег, ветер северо-западный скоростью 4-9 метров в секунду.