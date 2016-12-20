Мороз продлил каникулы уральским школьникам09 января в 10:15
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Температура упала ниже минус 30.
Из-за морозов 9 января отменили занятия в школах Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Первый учебный день пропустят все классы первой смены, уточнили "Уралинформбюро" в администрациях региональных центров.
Сейчас в Тюмени столбик термометра держится на отметке минус 35 градусов. В Челябинске - минус 32, в Кургане на пару градусов теплее. Морозы задержатся до середины недели.
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