Температура упала ниже минус 30.

Из-за морозов 9 января отменили занятия в школах Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Первый учебный день пропустят все классы первой смены, уточнили "Уралинформбюро" в администрациях региональных центров.

Сейчас в Тюмени столбик термометра держится на отметке минус 35 градусов. В Челябинске - минус 32, в Кургане на пару градусов теплее. Морозы задержатся до середины недели.