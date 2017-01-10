Медсанчасть Магнитки удостоена федеральной награды09 января в 10:57
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Накануне 75-летия.
Главному врачу медико-санитарной части Магнитогорска Марине Шеметовой вынесена благодарность от лица председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК", таким образом отмечен 20-летний опыт частно-государственного партнерства в сфере здравоохранения.
Идея преобразовать медсанчасть комбината в автономную некоммерческую организацию появилась у ММК и горадминистрации в 1996 году. "Стратегическое решение объединить потенциал муниципалитета и предприятия приняли Анатолий Стариков - тогда директор ММК и глава Магнитогорска Виктор Аникушин. Они понимали, что вместе нам будет проще выстоять и пережить тяжелые времена, - рассказывает Марина Шеметова. - Безусловно, апогея своего развития медсанчасть достигла при Викторе Рашникове. Прошла серьезная реконструкция, появились новейшее оборудование и уникальные технологии, были созданы условия для повышения квалификации персонала".
Сегодня медсанчасть – ведущее профильное учреждение Южного Урала, технологичный медико-инженерный комплекс, где трудятся более 2 000 специалистов, за год проходят лечение около 20 000 человек. Летом на практику будут приняты около 300 студентов.
На базе МСЧ действуют амбулаторная поликлиническая служба и стационар, консультативно-диагностическое подразделение и региональный сосудистый центр, помогающий больным с острым коронарным синдромом. Неврологи реабилитируют пациентов после инсультов, травм, операций по замене суставов.
Ученый совет Челябинского медуниверситета присвоил медсанчасти статус клинической базы, и свое 75-летие в 2017 году она отметит в новом качестве.
Долгосрочное сотрудничество медиков с металлургами продолжается, впереди много планов и профилактических программ, одну из которых в ноябре совет директоров ММК утвердил на трехлетний период.
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