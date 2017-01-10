×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Трагикомедия "Ла-Ла Ленд" завоевала семь "Золотых глобусов" 09 января в 11:46

  • Текст

В том числе за лучший сценарий.

Музыкальная трагикомедия "Ла-Ла Ленд" завоевала семь статуэток "Золотой глобус". Картина победила в номинациях "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучший сценарий", "Лучшая песня" и "Лучший саундтрек". Призы за женскую и мужскую роли получили Эмма Стоун и Райан Гослинг, а Дэмьен Шазелл признан лучшим режиссером, передают федеральные СМИ.

Наградами также отмечены фильмы "Лунный свет" и "Зверополис". Лучшим телесериалом стал байопик о королеве Елизавете II "Корона", лучшим телефильмом – первый сезон сериала "Американская история преступлений".

Картина "Она" режиссера Пола Верховена названа лучшим фильмом на иностранном языке. Среди драматических актеров призы взяли Изабель Юппер и Кейси Аффлек. Хью Лори признан лучшим актером второго плана за роль в сериале "Ночной администратор".

Стоит отметить, что премия за заслуги в области кинематографа и телевидения "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Ее вручают по результатам голосования, в котором принимают участие около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus