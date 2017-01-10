В том числе за лучший сценарий.

Музыкальная трагикомедия "Ла-Ла Ленд" завоевала семь статуэток "Золотой глобус". Картина победила в номинациях "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучший сценарий", "Лучшая песня" и "Лучший саундтрек". Призы за женскую и мужскую роли получили Эмма Стоун и Райан Гослинг, а Дэмьен Шазелл признан лучшим режиссером, передают федеральные СМИ.

Наградами также отмечены фильмы "Лунный свет" и "Зверополис". Лучшим телесериалом стал байопик о королеве Елизавете II "Корона", лучшим телефильмом – первый сезон сериала "Американская история преступлений".

Картина "Она" режиссера Пола Верховена названа лучшим фильмом на иностранном языке. Среди драматических актеров призы взяли Изабель Юппер и Кейси Аффлек. Хью Лори признан лучшим актером второго плана за роль в сериале "Ночной администратор".

Стоит отметить, что премия за заслуги в области кинематографа и телевидения "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Ее вручают по результатам голосования, в котором принимают участие около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде, передает "Уралинформбюро".