Топ-5 главных видео новогодней недели09 января в 13:31
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По версии "Уралинформбюро".
1. Гимн скорби
7 января 2017 года, в православное Рождество, участники хора института Шиллера в Нью-Йорке и представители пожарного и полицейского департаментов города почтили память жертв крушения Ту-154 в Сочи. Собравшиеся исполнили российский гимн у мемориала "Слеза скорби" на берегу реки Гудзон.
Ту-154 Минобороны РФ рухнул в Черное море 25 декабря 2016 года. Погибли 92 человека, включая ансамбль имени Александрова и врача Елизавету Глинку (Доктор Лиза).
2. Чудо за больничным окном
Необычные поздравления с Рождеством и Новым годом получили маленькие пациенты одной из детских больниц Москвы. Деды Морозы с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши, чтобы вручить детям подарки.
3. Люди: взгляд из аквариума
Турецкие аквариумисты из Akvaryum Günlüğü создали "перископ" для рыб. Чтобы обитатели пруда смогли полюбоваться на красоту над поверхностью воды, им построили "аквариум наоборот". Стеклянный куб установили отверстием вниз на металлическую опору, а потом выкачали из него воздух. Когда конструкцию заполнила вода, рыбки получили возможность подниматься над акваторией и разглядывать окружающий мир.
4. Ковер и любитель чистоты - кто кого?
Любители чистоты каждую зиму несут ковры на снег, чтобы выбить из них всю пыль. Чаще всего для этого используют палку или специальную выбивалку.
Герой же этого ролика решил пойти на "пылесборник" врукопашную. Мужчина хорошенько отмутузил свернутую в рулон дорожку и несколько раз перебросил ее через себя.
Однако на 32 секунде видео прерывается, а борец с пылью оказывается на земле. Может, за кадром ворсистый соперник дал ему сдачи?
5. Живительное дыхание
Фермер из американского штата Айдахо спас воробья, примерзшего к железной ручке колодца. Мужчина заметил тщетно пытавшуюся взлететь пичугу и решил отогреть ее лапки своим горячим дыханием. Чтобы птица не покалечилась во время "спецоперации", спаситель крепко, но аккуратно сжал ее в кулаке. Когда металлическая труба согрелась, воробей получил долгожданную свободу.
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