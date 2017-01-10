Катаклизм "подмочил" отпуск.

В затопленном Таиланде находятся уральские туристы, сообщил "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"Их точное количество мы не знаем. К нам обратились родственники только одной семьи. Они всем необходимым обеспечены, и оснований беспокоиться за их судьбу нет. Думаю, по окончании срока путевки, 12 января, они благополучно вылетят. В Таиланде и в большей части юго-восточной Азии в этот период бывают разные природные катаклизмы. Это нужно учитывать при выборе туров", - отметил Михаил Мальцев.

7 января 2017 года из-за наводнения в южной части Таиланда погибли 12 человек. В ряде провинций нарушено автобусное, железнодорожное и автомобильное сообщение. Закрыт аэропорт в регионе Накхонситхаммарат. Отменены и отложены десятки рейсов в воздушной гавани острова Самуи. Там застряли сотни иностранных туристов, в том числе россияне.