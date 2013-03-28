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В Кургане сугроб продавил крышу дельфинария09 января в 13:47

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Передвижного.

В Кургане под тяжестью снега провалилась надувная крыша передвижного дельфинария. Фотографию очевидцы разместили в соцсети "ВКонтакте" 7 января 2017 года.

Вместе с тем в дельфинарии "Уралинформбюро" заверили, что никаких ЧП там не было: "Мы работаем в штатном режиме. Ничего такого, чтобы повлияло бы на работу дельфинария, не случалось".

Стоит отметить, что в новогоднюю неделю Курганская область оказалась буквально погребена под снегом. Для борьбы со стихией на дороги вышло 142 единицы техники, использовано 50 тонн противогололедных реагентов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

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