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В новогодние праздники в Екатеринбурге родилось 353 ребенка09 января в 16:00

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Из них пять двоен.

С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017-го в столице Урала на свет появилось 353 малыша, сообщили "Уралинформбюро" в горздраве. Больше всего детей (107) приняли акушеры городской клинической больницы №40.

В Областном перинатальном центре родилось пять двоен. Первого новорожденного там приняли практически сразу после боя курантов – в 00.10. Девочку назвали Евой. Всего в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей - всех ждал необычный подарок. Для новорожденных устроили фотосессию в новогодних конвертах, рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Ранее по теме:
Под бой курантов в свердловском перинатальном центре родилась двойня

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