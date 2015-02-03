Японский мини-робот освоится на Марсе 09 января в 14:43
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В 2020-х годах.
Япония отправит на Марс миниатюрного робота, который в 10 раз легче своих "коллег". Разработкой занимаются специалисты Национального института коммуникационных технологий, Токийского и Осакского университетов. Аппарат планируется запустить в 2020-х годах, пишет газета Yomiuri.
Робот исследует атмосферу и поверхность Красной планеты, анализируя терагерцевое излучение. Общую стоимость миссии оценивают в 8,5 - 17 миллионов долларов, что в десятки раз меньше трат на большие устройства.
На Марс машину доставит один из аппаратов, которые в следующем десятилетии планируют запустить США, Евросоюз, Россия и ОАЭ, передает "Уралинформбюро".
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