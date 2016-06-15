В Екатеринбурге автомобилисты заблокировали школу для детей с ДЦП09 января в 16:25
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Родители взывают к чиновникам.
Екатеринбургские автомобилисты заблокировали подъезд к школе "Эверест" на Цвиллинга, предназначенной для детей с ДЦП. Из-за этого родителям затруднительно забирать учащихся домой. При этом пользоваться общественным транспортом многие не в состоянии: часть учащихся - колясочники.
Горожане, работающие или проживающие поблизости, паркуют свои машины вдоль проезжей части, в результате дорога превращается в однополосную. На ней нельзя не то что остановиться, а элементарно разъехаться.
Как рассказала "Уралинформбюро" одна из родительниц Надежда Шемятихина, руководство учебного заведения уже отсылало письма и в ГИБДД города, и в администрацию района, однако ответов до сих пор нет.
"Уралинформбюро" направило официальный запрос на имя главы администрации города Александра Якоба.
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