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В Екатеринбурге автомобилисты заблокировали школу для детей с ДЦП09 января в 16:25

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Родители взывают к чиновникам.

Екатеринбургские автомобилисты заблокировали подъезд к школе "Эверест" на Цвиллинга, предназначенной для детей с ДЦП. Из-за этого родителям затруднительно забирать учащихся домой. При этом пользоваться общественным транспортом многие не в состоянии: часть учащихся - колясочники.

Горожане, работающие или проживающие поблизости, паркуют свои машины вдоль проезжей части, в результате дорога превращается в однополосную. На ней нельзя не то что остановиться, а элементарно разъехаться.

Как рассказала "Уралинформбюро" одна из родительниц Надежда Шемятихина, руководство учебного заведения уже отсылало письма и в ГИБДД города, и в администрацию района, однако ответов до сих пор нет.

"Уралинформбюро" направило официальный запрос на имя главы администрации города Александра Якоба.

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